Yunan gemisi, Türk denizaltısını görünce kaçtı

Ege Denizi'nde Yunan haydutluğu devam ediyor.

Yunanistan'ın Türk balıkçılara yönelik tacizlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Ancak son kaydedilen görüntülerde farklı bir durum ortaya çıktı.

KARŞISINA TÜRK DENİZALTISI ÇIKTI

Türk denizcilerin peşine düşen Yunan Sahil Güvenlik gemisi beklenmedik bir sürpriz ile karşılaştı.

Denizcileri taciz etmeye hazırlanan gemi Türkiye'ye ait denizaltısını gördü.

KAÇMAYA BAŞLADI

Denizaltını gören Yunan gemisi, hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaşmaya başladı.

Geminin uzaklaştığı anlar Türk denizciler tarafından kayda alındı.

"TÜRKLER GELİYOR TÜRKLER"

Öte yandan Türk denizcilerin Yunan gemisinin kaçması ile dalga geçtiği görüldü.

Videoda denizcilerin "Türkler geliyor Türkler. Yunan gemisi bizim denizaltını görünce vınlıyor" dediği anlar yer aldı.

BU YAŞANAN İLK VAKA DEĞİL

Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları ve savaş uçakları, Ege Denizi'nin uluslararası sularında veya tartışmalı bölgelerinde Türk balıkçı teknelerine, ticari gemilerine ve araştırma gemilerine zaman zaman müdahale ve taciz girişimlerinde bulunuyor.

Bu tip gerilimlerin, iki ülkenin karasuları ve kıta sahanlığı ihtilaflarından kaynaklandığı belirtilirken uluslararası kurumların bu konudaki sessizliği dikkat çekiyor.

Türk balıkçı, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenlik botunun üzerine sürdü