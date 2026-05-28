Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliği'ne meydan okudu: Sık ulan

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ege Denizi'nde, özellikle Gökçeada açıkları ve Semadirek Adası yakınlarındaki Zürafa Kayalıkları gibi uluslararası sularda Türk balıkçı teknelerine yönelik Yunan Sahil Güvenliği'nin müdahaleleri tepkiye neden oluyor.

Benzer olaylarda Türk balıkçılar sıklıkla kendi tekneleriyle direnirken, Türk Sahil Güvenlik unsurları da müdahale ederek durumu kontrol altına alıyor.

TÜRK BALIKÇIYA YUNAN MÜDAHALESİ

Bu tür gerilimler, iki ülke arasındaki deniz yetki alanları tartışmaları ve rutin devriye faaliyetleri bağlamında sıkça gündeme geliyor.

Son olarak Ege Denizi'nde kaydedilen görüntülerde Yunan Sahil Güvenliği'nin Türk balıkçı teknesine yönelik müdahalesi sosyal medyada hızla yayıldı.

HAKKI OLMAYAN BÖLGEDE MÜDAHALEYE KALKIŞTI

Görüntülerin kaydedildiği nokta olan Gökçeada-Semadirek arası, karasuları ve uluslararası suların kesişim noktası.

Yunanistan'ın kontrol hakkının bulunmadığı bölgede avlanan Türk balıkçı teknesi, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından taciz edildi.

"BENİ DELLENDİRME, GİR İÇERİ"

Ancak o anları kayda alan balıkçının cesur tavrı beğeni topladı.

Balıkçı, "Sık hadi o silahı, sık ulan sık", "Artist seni, hayırdır? Beni dellendirme, girin içeri" ifadeleriyle Yunan'a adeta meydan okudu.