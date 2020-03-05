Yunan güçleri, mültecilere zulüm ediyor

Bakan Soylu, Avrupa'ya geçen göçmenlerin geri itilmemesi için tam donanımlı bin özel harekat polisinin Meriç sınırına ineceğini söyledi.

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Maske talebinin etkisiyle Çin'e hazır giyim ihracatı 5 kat arttı

Türkiye'den Çin'e yapılan hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı, şubat ayında yüzde 500 artarak 30 milyon 500 bin dolara ulaştı.