Yunan güçleri, mültecilere zulüm ediyor

Türkiye'nin yeni göç dalgasına karşı önlem amacıyla sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci, Avrupa'ya doğru yola çıktı.
Sınıra dayanan mültecilere sert bir şekilde karşılık veren Yunan güçleri, onları kabul etmemek için inanılmaz yönlemlere başvuruyor.
YARI ÇIPLAK SOYUP, DAYAK ATIYORLAR
2 göçmeni silahla vurarak öldüren Yunan güçleri, dünyanın gözü önünde zulmüne devam ediyor...
Haber ajanslarına düşen yeni görüntüler ise dehşet verici...
Yunan güçleri mültecileri soyup Türkiye'ye yolladı İZLE
DÖVÜP, TÜRKİYE'YE YOLLADILAR
Onlarca mülteciyi bir alanda toplayan Yunan güçleri, yarı çıplak soyup dayak attı. Eşyaları da alınan mülteciler, Türkiye'ye geri yollandı.
Yaşanan arbedede bir mültecinin de kolu kırıldı.