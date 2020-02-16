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Yunan medyası BM ile AB'den ümidini kesti

Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, BM'ye yaptığı itirazdan umduğunu bulamadı.

AA | 16.02.2020 - 23:57..
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Yunan medyası BM ile AB'den ümidini kesti

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayla, Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge oluşturulmasına dair önemli bir adım atılmıştı.

Anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, ilk olarak Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmiş daha sonra Türkiye'yi AB ile BM'ye şikayet ederek yaptırım talebinde bulunmuştu.

Yunan medyası BM ile AB'den ümidini kesti

YUNAN MEDYASI: KAZANAN TÜRKİYE OLDU

Yunanistan'ın saygın medya kuruluşlarından Kathimerini, bugün manşetinde Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Libya meselesine değindi. Kathimerini "Yunanistan elinden geleni yapıyor ama BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek." diyerek kazan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

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