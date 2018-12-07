Yunan polisi protestocuya kalkanıyla vurdu

2008 yılında polis kurşunu ile yaşamını yitiren 16 yaşındaki öğrenci Grigoropulos'un onuncu ölüm yıl dönümü nedeniyle halk sokaklara döküldü.
YUNAN POLİSİ PROTESTOCULARA İŞKENCE YAPTI
Protesto gösterileri sırasında Yunan polisler protestoculara adeta işkence yaptı. Kaydedilen görüntülerde bir Yunan polisin, protestocuyu kalkanıyla dövdüğü görülüyor.
Yunan polisinden eylemciye işkence İZLE
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Gösteriler nedeniyle Atina ve Selanik'te gözaltına alınan 37 kişiden 1'i tutuklandı. Selanik'te metro inşaatında ise yangın çıktı.