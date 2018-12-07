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Yunan polisi protestocuya kalkanıyla vurdu

Yunanistan'da 2008 yılında polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki öğrenci Grigoropulos için dün protesto gösterileri düzenlendi. Gösteriler sırasında polis protestocuyu kalkanıyla dövdü.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 16:08..
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Yunan polisi protestocuya kalkanıyla vurdu

2008 yılında polis kurşunu ile yaşamını yitiren 16 yaşındaki öğrenci Grigoropulos'un onuncu ölüm yıl dönümü nedeniyle halk sokaklara döküldü.

Yunan polisi protestocuya kalkanıyla vurdu

YUNAN POLİSİ PROTESTOCULARA İŞKENCE YAPTI

Protesto gösterileri sırasında Yunan polisler protestoculara adeta işkence yaptı. Kaydedilen görüntülerde bir Yunan polisin, protestocuyu kalkanıyla dövdüğü görülüyor.

Yunan polisinden eylemciye işkence İZLE

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gösteriler nedeniyle Atina ve Selanik'te gözaltına alınan 37 kişiden 1'i tutuklandı. Selanik'te metro inşaatında ise yangın çıktı.

Yunan polisi protestocuya kalkanıyla vurdu

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