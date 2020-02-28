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Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale

Sınıra dayanan mültecileri korkutmak isteyen Yunan polisi, biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

AA | 28.02.2020 - 17:32..
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Esad rejiminin İdlib'de Türk askerlerine alçak saldırısı sonrası Türkiye, mültecilere sınır kapılarını açtı.

Mültecilerin sınıra doğru gitmesi Yunanistan'ı panikletti.

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere Yunan polisleri müdahale etti.

MÜLTECİLERE BİBER GAZI VE SES BOMBASIYLA MÜDAHALE

Yunan güvenlik güçleri, yanlarında getirdikleri topla futbol oynayan, ısınmak için ateş yakan mültecilere biber gazı ve ses bombası attı.

Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale

Şiddetli sesle irkilen düzensiz göçmenler ormanlık alana doğru kaçıştı. Bazı göçmenler gözyaşlarını tutamadı.

GÖÇMENLER, YUNANİSTAN SINIRINA DAYANDI

Öğle saatlerinde Avrupa'ya çıkmak için tali yolları kullanan göçmenlerden bir grup, Türkiye ve Yunanistan sınır kapısı arasındaki tampon bölgeye giriş yapmıştı.

Bunun üzerine Yunanistan tampon bölgede bekleyen 100 kadar düzensiz göçmenin etrafını araç ve otobüslerle çevirmişti.

Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale

Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale

Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale

Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale

Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale

Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale

Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale

Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale

Yunan polisinden göçmenlere biber gazlı müdahale

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