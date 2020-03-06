Yunan polisinin göz yaşartıcı bomba stokları bitiyor

İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından, mültecilere için sınır kapılarını açtı.

Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve kimyasal madde ile müdahele eden Yunan polisi, yer yer plastik mermi hatta gerçek mermi kullanıyor. Yunan polisinin sert müdahaleleri sonucunda ise 1 göçmen hayatını kaybetmiş, 5'i yaralanmıştı.

YUNAN POLİSİNİN STOKLARI ERİDİ

Yunan basınındaki haberlerde ise Yunan Polis Teşkilatının, sınırlara gelen Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıları engellemek için gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle gaz bombası ve kimyasal stoklarında büyük eksiklikler meydana geldiği ifade edildi.

Haberlerde, hükümetin yeni kimyasal ve gaz bombası tedariki için harekete geçtiği de belirtildi.

GÜNLDE 700 İLA 1000 ADET GÖZ YAŞARTICI GAZ BOMBASI KULLANILIYOR

Gaz bombası ve kimyasal madde ihtiyacının arttığı vurgulanan haberlerde, Yunan polisinin kara sınırlarında ve adalarda sığınmacıları engellemek için gerçekleştirdiği operasyonlarda her gün ortalama 700 ila 1000 adet göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı vurgulandı.

GÖÇMENLERE KARŞI DUVAR ÖRÜLECEK

Öte yandan, Yunan hükümetinin, sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemek için Türk-Yunan sınırında 15 kilometre uzunluğunda yeni bir duvar inşa etmeyi kararlaştırdığı bildirildi.

Polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, bölgede daha önce inşa edilen duvarın devamı olarak inşa edileceği belirtilen yeni duvarın birkaç hafta içerisinde tamamlanacağı da ifade edildi.

YUNANİSTAN GEÇMİŞTE DUVAR İNŞA ETMİŞTİ

Yunanistan, 2012'de Türk-Yunan sınırı yakınlarında bulunan Evros ilindeki Yeni Bosna (Nea Vissa) mevkisine 12,5 kilometre uzunluğunda tel örgüden bir duvar inşa etmişti.

Avrupa Dış Sınırlar Ajansı (Frontex) iş birliğinde inşa edilen duvar, termal kameralarla donatılmıştı.