Yunanistan: Türk uçakları hava sahamızı 120 kez ihlal etti

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 18 F-16 jeti, 2 CN-235 askeri nakliye uçağı ve 7 helikopter, dün Ege Denizi'nin kuzeydoğu, merkez ve güneydoğu yönünde Yunanistan'ın ulusal hava sahasını 120 kez ihlal etti.

İddia edilen ihlallerin 6'sında, Yunan ve Türk uçakları arasında hayali (silah kullanılmadan) hava savaşı yapıldı.

'SİLAH TAŞIYORDU' İDDİASI

Türk uçak ve helikopterlerinin Atina Uçuş Bilgilendirme Bölgesi'nde (Athens FIR) 19 hava sahası ihlali gerçekleştirdiği de ifade edilirken; bunların 4'ünde Türk uçaklarının Makronisi, İnousses (Koyun) ve Antropofas gibi küçük adaların üzerinde seyrettiği kaydedildi. İhlalleri gerçekleştiren 8 uçağın, silah taşıdığı öne sürüldü.