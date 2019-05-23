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Yunan'ın yeni derdi Türkiye turizmi

Ekonomik kriz altında debelenen Yunanistan’da gözler şimdi de, Türkiye’de doların değer kazanmasının ardından yükselen turizm sektörüne dikildi.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 17:23..
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Yunan'ın yeni derdi Türkiye turizmi

Yunan basınının ekonomi platformlarından biri olan Economistas, Türkiye ekonomisini değerlendiren bir yazı yayınladı.

"İHRACATIMIZ AZALMAMALI"

Türkiye’nin Yunanistan için özellikle ihracat anlamında önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan gazete, ticari alışverişte olası bir azalma konusundaki endişesini dile getirdi.

Yunan'ın yeni derdi Türkiye turizmi

Yayınlanan analizde önemli bir ayrıntı daha yer aldı.

"YUNANİSTAN'IN TURİZM GELİRİ TEHLİKEDE"

Türkiye’nin turizm konusundaki ağırlığından dem vurulan analizde, Yunanistan’ın özellikle bu alanda dikkat etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yazıda, Türkiye'de dolar değer kazanmasının ardından özellikle İngiliz, Alman ve Rus turistlerin Yunanistan yerine daha kolay para harcadığı Türkiye'yi tercih etmeye başlaması da öne çıktı.

Yunan'ın yeni derdi Türkiye turizmi

Türkiye’nin özellikle önümüzdeki sezonda sıkı bir turizm kampanyası yürüttüğünü belirten Economistas, Yunan turizm sektörünün, eğer Türkiye’yle acilen bir turizm rekabeti içine girmezse başarısız olma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

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