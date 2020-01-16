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Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

Berlin’de, Libya’daki ateşkes görüşmelerinin konuşulacağı, 11 ülkenin davet edildiği zirveye davet edilmeyen Yunanistan’da, iktidarla muhalefet arasında "diplomasi" krizi çıktı.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 09:53..
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Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

Almanya, Başbakan Angela Merkel öncülüğünde Libya krizini masaya yatırmak üzere uluslararası bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Libya’da ateşkesin sağlanması amacıyla 19 Ocak’ta düzenlenecek zirvede ülkenin BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve silahlı güçlerin öncülüğünü yapan General Halife Hafter de baş davetli olarak yer alacak.

"NEDEN ÇAĞRILMADIĞIMIZI ANLAMADIM"

Aralarında, Türkiye’nin de olduğu 11 ülke daha zirveye davet edildi.

Bölgede söz sahibi güçlerden biri olan Türkiye, baş davetli olarak barış görüşmelerinde yer alırken Yunanistan, Berlin’e davet edilmedi.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, duruma tepki gösteren isimler arasındaydı. Devlet kanalına verdiği röportajda bu duruma şaşırdıklarını belirterek "Yunanistan'ın neden bu sürecin parçası olmadığını anlamıyoruz" dedi.

"BİZ OLMADAN ZİRVE YAPIYORLAR"

Yunan basını, ülkelerinin Libya zirvesine davet edilmemesine büyük tepki verdi.

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Protothema, “Almanya, Yunanistan’ı çağırmadan Libya zirvesi yapıyor” başlığıyla haberi duyururken, siyasi arenada çıkan krizi de gün yüzüne serdi. (Kaynak: Ensonhaber)

Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

"KONGO BİLE VAR, BİZ YOKUZ"

Yunan Başbakan Miçotakis’le muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras arasında da Libya krizi çıktı.

Çipras’ın partisi yaptığı açıklamada, "Kongo ve Cezayir bile Libya zirvesine davet edilmişken bizim adımız dahi geçmedi. Bölgede bizim de söz hakkımız var." yorumlarına yer verildi.

TÜRKİYE'NİN VARLIĞI RAHATSIZ ETTİ

Başbakan Miçotakis’i başarısız diplomasiyle suçlayan muhalefet kanadı, Türkiye’nin davet edilmesine de tepki gösterdi.

"Kendi egemenlik haklarımızı da ilgilendiren bir sürece dahil olmaktan mahrum bırakıldık. Uluslararası toplumdan Türkiye değil biz izole edildik. Bunun tek sebebi Miçotakis." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

ZİRVEYE KATILACAK 11 ÜLKE

Merkel hükümeti, Libya zirvesine ABD, Rusya, Çin, Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir'in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği'ni davet etmişti.

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