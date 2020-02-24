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Yunanistan mehter takımının zafer marşlarıyla inledi

Selanik şehrine bağlı Sakhos ilçesindeki kilise önünde Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi mehter takımı ezan okuyarak, zafer marşları seslendirdi.

İHA | 24.02.2020 - 17:29..
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Yunanistan mehter takımının zafer marşlarıyla inledi

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi, 21 Şubat tarihinde başlayan ve 25 Şubat’ta sona erecek olan Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali'ne katıldı.

Yunanistan'ın Selanik şehrine bağlı Sakhos ilçesindeki kilise önünde bulunan meydanda gösteri düzenleyen mehter takımı, büyük beğeni topladı.

MEHTER VE EZAN

Mehter takımının marş sırasında ezan okuması, Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları duygulandırdı.

Dört gün boyunca Selanik şehrinin farklı noktalarında Gölbaşı Belediyesi mehter takımı tarafından düzenlenen gösteriler, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Yunanistan mehter takımının zafer marşlarıyla inledi

PEYGAMBER ÜZÜMÜ VE ADIYAMAN ÇİĞ KÖFTESİ

Belediye ekipleri gösterileri izlemeye gelen vatandaşlara Gölbaşı Peygamber Üzümü ve Adıyaman çiğ köftesi ikram edildi.

Yunanistan mehter takımının zafer marşlarıyla inledi VİDEO

Yunanistan mehter takımının zafer marşlarıyla inledi

"BAYRAĞIMIZI YIRTAN HADSİZE EN GÜZEL CEVABI VERMİŞ OLDUK"

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Bayrağımızı yırtma cüretinde bulunan hadsiz vekile de mehter ekibimiz aracılığıyla en güzel cevabı vermiş olduk. Mehteran ekibimize ve belediye personellerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan mehter takımının zafer marşlarıyla inledi

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