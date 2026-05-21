Yunanistan muhalefetinden İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya alma çağrısı

Yunanistan muhalefetindeki SYRIZA'dan yapılan yazılı açıklamada Filistin'e uluslararası dayanışma göstermek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere İsrail'in uyguladığı kötü muamele görüntülerinin şok edici olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in koordinasyonuyla hukuka aykırı şekilde alıkonulan insanlar aşağılanıyor ve kötü muameleye uğruyor. Bakanın kendisi sadece bu korkunç görüntüleri yaymakla kalmıyor, bu görüntülerde başrol de oynuyor. Netanyahu rejiminin temel mazeretleri sürdürmekle kalmadığı, dehşeti normalleştirmeye çalıştığı artık apaçık ortada. Bu gelişmeler ışığında 2000'den beri geçerli olan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması askıya alınmalıdır.”

Alıkonulan tüm aktivistlere verilen desteğin yinelendiği açıklamada bu dehşetin derhal sona ermesi gerektiği vurgulandı.

AKTİVİSTLERE HAKARET ETTİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin, "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in, "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyulmuştu.

İsrail Güvenlik Bakanı, Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu hapishaneye gidip hakaret etti