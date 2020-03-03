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Yunanistan, savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor

2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalinden kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanistan'ın, sınırdaki mültecileri vurarak öldüren hükümetine ses çıkarmaması, bir insanlık suçunu da beraberinde getiriyor.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 09:29..
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Yunanistan, savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor

Türkiye’nin Avrupa’yla olan sınır güvenlik hattını mültecilere açmasının ardından başlayan Yunanistan’ın başlattığı insanlık krizi, artarak devam ediyor.

Her fırsatta göçmen karşıtı politikalarıyla Avrupa Birliği’ne yardım çağrılarında bulunan, mültecilere uyguladığı şiddetle gündeme gelen ülke, aile, kadın, çocuk ayırt etmeksizin şiddet uygulayan, gazla, sopayla ve hatta gerçek mermilerle hayatlarını devam ettirmeye çalışan yüzlerce insana saldırdı.

YUNAN POLİSİ İKİ MÜLTECİYİ VURDU

Polis ve askerin ağır müdahalesi sonucu, Avrupaya’ya geçmeye çalışan iki mülteci vurularak öldürüldü.

Yunan askeri mülteciyi boğazından vurdu ViDEO

Yunanistan, savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor

Yunanistan’ın, vatansız kalmış yüz binlerce kişiye uyguladığı bu acımasız ve insanlık dışı muamele ise akıllara, İkinci Dünya Savaşı yıllarını getirdi.

ALMANLARDAN KAÇAN YUNANLAR SURİYE'YE GİTTİ

Nazi Almanyası’nın 1941 yılında Yunanistan’ı işgal ederek uygulamaya başladığı katliam nedeniyle on binlerce Yunan vatandaşı, deniz yoluyla kaçarak Orta Doğu ülkelerine sığınmıştı.

Yunanistan, savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor

12 BİN YUNAN, RESMİ OLARAK HALEP'E GEÇTİ

Başta Suriye’nin Halep şehri olmak üzere Orta Doğu’da; savaştan kaçan Avrupalıları kurtarmak için onlarca mülteci kampı yer alıyordu. Halep haricinde de Suriye’nin birçok şehrinde, özellikle Yunan adalarından gemilerle gelerek kendilerine sığınan on binlerce Yunan mülteciye kucak açmak için kamplar kurulmuştu.

Yunanistan, savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor

ORTA DOĞU HAYATLARINI KURTARDI

Deniz yoluyla ulaştıkları Halep’in ardından trenlerle Mısır’a, Afrika ülkelerine geçmeye çalışan Yunan mültecilerin güvenliklerini sağlamak için olağan dışı bir çabanın sarf edildiği coğrafyada, sivillerin Alman güçleri tarafından tespit edilip vurulmasını önlemek için her türlü önlem de alınıyordu.

Yunanistan, savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor

Bugün ise Yunan hükümeti, ülkelerindeki savaş nedeniyle hayatlarını kurtarmaya çalışan milyonlarca Suriyeli mülteciye, yardım etmek bir yana dursun silahlarla saldırıyor.

Yunanistan, savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor

İkinci Dünya Savaşı’nda kendilerine kucak açan, sayısız hayat kurtaran Orta Doğu ülkelerine uygulanan bu acımasız müdahale ise, kıta tarihinde bir leke olarak geçeceğe benziyor.

Yunanlılar mültecilerin botlarını batırmaya çalıştı VİDEO

Yunanistan, savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor

Yunanistan, savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor

Yunan polisinden mültecilere saldırı ViDEO

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