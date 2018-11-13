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Yunanistan yakaladığı mültecilere işkence yapmaya başladı

Yunanistan polisi, yakaladığı mültecileri soyduktan sonra döverek Türkiye'ye gönderdi. Mültecilere Edirneli köylüler yardım eli uzattı.

DHA | 13.11.2018 - 13:39..
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Yunanistan yakaladığı mültecilere işkence yapmaya başladı

Yemen ve Filistinli bir grup göçmen, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalandı.

SOYUP DÖVDÜLER

Mültecileri döven Yunan polisi ardından göçmenlerin üzerlerindeki kıyafetleri çıkarıp, eşyalarını da aldıktan sonra Merih Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi.

KÖYLÜLER BULDU, ÇAY VERDİ

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçi Salih köyünde, köylüler arazide gezerken göçmenleri çıplak halde buldu. Köylüler, vücutlarında darp izleri bulunan göçmenleri, köy kahvesine götürüp soba başında ısınmalarını sağladı.

Köylüler evlerinden yiyecek ve kıyafet de getirip göçmenlere verdi. Kahvede soba başında ısınan göçmenler, köylülerin getirdiği kıyafetleri giydikten sonra jandarmaya teslim edildi.

KÖYÜN MUHTARI KONUŞU

Kiremitçi Salih Köyü Muhtarı Zeki Ateş, köylülerin çıplak halde bulduğu göçmenleri kahveye götürüp, ısınmalarını sağladığını belirterek, "Kaçaklar Yunanistan'da yakalandıktan sonra dövülerek geri gönderilmiş. Köylülerimiz de o halde bulmuşlar ve kahveye götürüp ısınmalarını sağladılar. Hepsinin sırtları ve vücutlarında darp izleri vardı. Ne olduğunu sorduğumuzda Yunan polisinin dövdüğünü söylediler. Biz giysi verdikten sonra jandarmaya haber verdik ve jandarma göçmenleri alıp götürdü" dedi.

Yunanistan yakaladığı mültecilere işkence yapmaya başladı

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