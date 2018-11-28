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Yunanistan, yine provokasyon peşinde

Lozan Antlaşması'na güvendiğini defalarca açıklayan Yunanistan tarafı, Türkiye'nin dibindeki adacıklara füze yerleştirme çabasında.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 07:13..
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Yunanistan, yine provokasyon peşinde

Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı petrol ve doğalgaz çalışmaları, Yunanistan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mülteci konusu gündeme gelince Yunanistan'ın tir tir titrediğini ancak konunun petrol ve doğalgaz olduğu zaman Yunanistan'ın aslan kesildiğini söyledi.

SAVAŞ SENARYOSU

Erdoğan'ın bu değerlendirmeleri üzerine Yunan medyasında küstah haberler servis edildi.

Bunlardan biri de savaş senaryosu oldu.

Lozan Antlaşması'nın önemine dikkat çeken Yunan medyası, Türkiye'deki hava üslerine karşı hangi adalara füze yerleştirilebileceğini yazdı.

Yunanistan, yine provokasyon peşinde

TEK TUŞA BAKAR

Ancak Yunan'ın unuttuğu bir şey var.

Türkiye'nin sahip olduğu üstün teknoloji, Yunan hava üslerini yerle bir edecek güçte.

Yunanistan, yine provokasyon peşinde

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