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Yunanistan'da Altın Vize rekor kırdı

Ekonomik krize giren Yunanistan'da konut fiyatları, Altın Vize'ye dışarıdan gelen yoğun talep yüzünden yükseldi.

AA & Ensonhaber | 02.09.2019 - 18:56..
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Yunanistan'da Altın Vize rekor kırdı

Yunanistan Merkez Bankası'nın verilerine göre, ülkede konut fiyatlarında artış devam etti. Yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 7,7'lik artış 12 yıldaki en yüksek artış oranı oldu.

Söz konusu dönemde başkent Atina'da ise konut fiyatları yüzde 11,1 yükseldi.

İkinci çeyrekte artış oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 oldu. İlk çeyrekte konut fiyatlarında yıllık bazda yüzde 4,9 artış yaşanmıştı.

EV FİYATLARI YÜZDE 40 DÜŞMÜŞTÜ

Yunanistan'daki ekonomik kriz döneminde emlak fiyatları önemli oranda etkilenerek 2017'ye kadarki 10 yılda yüzde 40'ın üzerinde düşüş göstermişti.

ALTIN VİZE İLE OTURMA İZNİ

Son dönemdeki artışta, turizm, günlük ev kiralama uygulamaları ve "Altın Vize" olarak bilinen 250 bin avroluk yatırıma karşılık verilen oturma izni imkanının etkili olduğu belirtiliyor.

EN ÇOK ALANLAR ARASINDA TÜRKLER DE VAR

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre ülkedeki konut piyasasında başroldeki yabancı alıcılar arasında Türkler de yer alıyor. Türklerle birlikte Çinliler, İsrailliler ve Araplar da yoğun talep gösterdi.

Yunanistan'da Altın Vize rekor kırdı

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