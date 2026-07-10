Yunanistan'da oğlu açlıktan ölen baba: İkiz çocuklarımın bana verilmesini istiyorum

Yunanistan'da görülen velayet davasına katılan Huday Can Eren, ikiz çocukları Laren ve Arlen'in kendisine teslim edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise mevcut durumun devamına karar vererek çocukların koruyucu aile yanında kalmasını uygun buldu.

Velayet davasının bir sonraki duruşmasının eylül ayında yapılacağı öğrenildi.

Mahkeme kararının ardından açıklamalarda bulunan baba Huday Can Eren, çocuklarının doğum gününde onlardan ayrı kalmanın acısını yaşadığını söyledi.

"MAHKEME İKİZLERİMİN KORUYUCU AİLEDE KALMASINI İSTEDİ"

Eren, "Yunanistan'daki velayet duruşmasına katıldım. Mahkemeye, oğlumu kaybetmeme neden olan kişiler yeniden gelerek ikizlerimin koruyucu ailede kalmasını istedi. Mahkeme de bu yönde karar verdi ve davayı eylül ayına erteledi. Bugün ikiz çocuklarımın doğum günü.

Ben onların doğum gününü kutlayamadım, onları göremedim. Çocuklarım şu anda yabancı bir kadının yanında. Nasıl olduklarını bilmiyoruz, hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz. Artık onlardan ayrı kalmak istemiyorum. Ben onların babasıyım, koruyucu aileye ihtiyaçları yok" dedi.

"AÇLIK VE SUSUZLUKTAN HAYATINI KAYBEDEN OĞLUMUN MEZARINA GİTTİM"

Yunanistan'da hayatını kaybeden oğlu Aren Eren'in mezarını da ziyaret ettiğini anlatan Eren, gördüğü manzaranın acısını daha da artırdığını belirterek, "4 yaşında açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden oğlumun mezarına gittim. Mezarı adeta kimsesizler mezarı gibiydi, üzerinde oğlumun ismi bile yoktu. Orada oğlumu kaybetmeme neden olan kişilerle yüz yüze geldim. Yaşadığım acıyı tarif etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZ ÇOCUKLARIN ÖZ AİLELERİNE TESLİM EDİLMESİ YÖNÜNDE"

Ailenin avukatlarından Kübra Köse Gökdemir ise, Aren Eren'in annesinin kız kardeşi ile eniştesinin de davaya katıldığını belirterek, "Teyze ve eniştenin talebi çocukların velayetinin kendilerine verilmesi değil, koruyucu aile yanında kalmasının devam etmesi yönündeydi. Babaya karşı bir tavır sergilediler. Mahkeme mevcut durumun devamına karar verdi.

Ancak bu geçici bir karar. Duruşma eylül ayına ertelendi. Umudumuz, bir sonraki duruşmada çocukların babalarına ve babaannelerine, yani öz ailelerine teslim edilmesi yönünde karar verilmesidir" diye konuştu.

"EN AĞIR ŞEY OĞLUMUN KİMSESİZLER MEZARINA DEFNEDİLMESİ OLDU"

Gökdemir, baba Huday Can Eren'in Yunanistan ziyareti sırasında Aren Eren'in mezarını ziyaret ettiğini belirterek, "Baba için en ağır anlardan biri, oğlunun isimsiz şekilde kimsesizler mezarlığına defnedildiğini görmek oldu. Ayrıca Aren'in mezarının Türkiye'ye getirilmesi yönünde de girişimlerimiz bulunuyor. Bu konuda da olumlu bir sonuç almayı umut ediyoruz" dedi.

4 YAŞINDAKİ AREN AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

23 Nisan 2022 doğumlu Aren Eren'in Yunanistan'da uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası Türkiye ve Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı.

ANNE TUTUKLANDI

Otopsi raporunda çocuğun çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, soruşturma kapsamında annesi "bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yunanistan'da devam eden soruşturmanın yanı sıra, ikiz çocukların velayetine ilişkin hukuki süreç de eylül ayında görülecek duruşmayla devam edecek.