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Yunanistan'da hükümete güven oyu

Erken seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümeti Mecliste güven oyu aldı.

AA | 23.07.2019 - 03:52..
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Yunanistan'da hükümet programına ilişkin yaklaşık 3 gün süren Meclis Genel Kurulu tamamlandı.

Süreç sonundaki oylamada tamamı ND'nin milletvekilleri olan 158 "evet" oyu ile hükümet programı onaylandı.

Mecliste 300 milletvekilinden 142'si ise "hayır" oyu kullandı.

Ekonomiye ağırlık verilen hükümet programında, güvenlik, savunma, göç ve dış politika konuları da önemli yer tuttu.

Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap eden Başbakan Kiriakos Miçotakis icraat sözü vererek, "Halk bize güvendi. Sorumluluğumuz ağır. Yunan halkını iyileştirmeye çalışmadığım bir gün bile olmayacak." dedi.

VERGİLERDE İNDİRİM

Miçotakis'in programında yatırımları kolaylaştırmak amacıyla özellikle vergi yükünün hafifletilmesi yer alıyor. Gelecek hafta emlak vergisinin düşürülmesini öngören yasa tasarısının Meclise getirileceği açıklanırken, işletme vergisi ve katma değer vergisinin de düşürülmesi planlanıyor.

Öte yandan, vergi borcu bulunan vatandaşların ödemelerini 120 aya kadar yayabilecekleri bir düzenlemenin de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Özelleştirme programına hız verilmesi ise ekonomi programının bir diğer önemli ayağını oluşturuyor. Hükümetin Kamu Enerji Kurumu (DEH), Uluslararası Atina Havalimanı ve Yunan Petrolleri (ELPE) özelleştirmelerine öncelik verileceği belirtiliyor.

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