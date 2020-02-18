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Yunanistan'da memurların grevi hayatı felç etti

Yunanistan'da hükümetin sosyal güvenlik yasa tasarısına tepki gösteren memurlar, 24 saatlik grev yaptı. Grev nedeniyle ülkede hayat durma noktasına geldi.

AA | 18.02.2020 - 15:15..
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Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin sosyal güvenlik yasa tasarısı tepkilerin odağında...

Ülke, 24 saatlik memur grevine sahne oldu. Saat 06.00 sıralarında başlayan greve, yerel yönetim çalışanları, gazeteciler, devlet hastaneleri çalışanları, demir yolları ve liman işçileri katıldı.

Yunanistan'da memurların grevi hayatı felç etti

YUNANİSTAN'DA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Grev süresince devlet dairelerinde ve bazı belediyelerdeki hizmetlerde aksaklıklar yaşanırken, haber ağırlıklı internet siteleri, belirli saatler arasında sayfalarını yenileyemedi. Özel ve devlet televizyon kanallarında haber bültenleri yayınlanmadı.

Yunanistan'da memurların grevi hayatı felç etti

TOPLU TAŞIMA İPTAL, TRAFİK FELÇ

Şehirler arası tren seferleri iptal edildi ve ana kara ile adalar arasında sefer yapan bazı gemiler limanlarda bağlı kaldı. Toplu taşıma sektörü çalışanlarının da greve destek vermeleri, başkent Atina’da trafiğin olumsuz etkiledi.

Kent merkezindeki Klaftmonos ve Omonia meydanlarındaki gösterilerin ardından, göstericiler parlamentonun da bulunduğu Sintagma Meydanı'na kadar yürüdü.

Yunanistan'da memurların grevi hayatı felç etti

HÜKÜMETTEN "SİGORTA PRİMLERİ ARTIRILSIN" TEKLİFİ

Yunanistan'da, hükumetin hazırladığı "Sigorta reformu ve Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumunun dijital dönüşümü" adı altında onaylanmak üzere parlamentoya getirilen tasarıda, sigorta primlerinin artırılması ve emekli maaşlarının enflasyona göre düzenlenmesini öngören maddeler bulunuyor.

Yunanistan'da memurların grevi hayatı felç etti

MEMUR VE İŞÇİLER TASARIYA TEPKİLİ

Tasarıya itiraz eden memur ve işçiler, mali kriz yıllarında referandumlar kapsamında sosyal sigorta kurumlarına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını, tüm emekli sandıklarının devlet güvencesi altına alınmasını istiyor.

Memur ve işçiler ayrıca "13. ve 14. maaş" olarak bilinen bayramlarda emeklilere ve çalışanlara yılda iki maaş ikramiye uygulamasının geri getirilmesini talep ediyor.

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