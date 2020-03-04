Yunanların geri yolladığı mülteciler kurtarıldı

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı haberleri üzerine bazı mülteciler Edirne'deki sınır kapılarına, bazı mülteciler de Ege kıyılarına akın etti.

YUNANLAR, BOTUN MOTORUNU VE YAKITINI ALDILAR

İzmir'in Çeşme ilçesinden lastik bot ile Yunanistan'a geçmeye çalışan 78 mülteci, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurularak geri yollandı. Botlarındaki motor ve yakıtın alınması nedeniyle mülteciler, denizin ortasında mahsur kaldı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Kendi imkanlarıyla Türk sınırına kadar gelmeyi başaran mülteciler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım talep etti. Mültecilerin çağrısı üzerine harekete geçen ekipler 54'ü Afgan, 15'i Suriye, 5'i Kongo, 2'si Irak ve 2'si de Orta Afrika uyruklu 78 mülteciyi kurtardı.