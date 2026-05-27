Yunus Akgün'den çarpıcı Fenerbahçe itirafı!

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu geride kaldı.

18 takımın kıyasıya mücadele verdiği ligde mutlu sona ulaşan takım Galatasaray oldu.

Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu yaşayan sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray, YouTube kanalında futbolculardan Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, "Dominasyon" programında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin son dakikada yediği gole Galatasaraylıların tepkisi gündem oldu

İşte dikkat çeken açıklamalar;

"KİMİ YENSEK TARİHİN EN KÖTÜSÜ OLUYOR!"

Yunus Akgün: "Bu başarı kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nde çok üst düzey takımlarla oynayıp dönüp ligde önemli maçlar oynadık. Bizim bu kalitemiz ve gücümüz var."

Eren Elmalı: "Sonunda eleştiri yine bize oluyor ama."

Abdülkerim Bardakcı: "Bir de şu var: Tarihin en kötü Liverpool'unu 2 kere yendik. Tarihin en kötü Juventus'una 5 attık."

Yunus Akgün: "Kimi yensek tarihin en kötüsü oluyor zaten. (Gülerek)"

FENERBAHÇE MAÇI İTİRAFI

Yunus Akgün: "Fenerbahçe, Rizespor maçında öne geçmişti. Eren sinirlenip odaya geçti. Abdülkerim ağabeye "Ben gidiyorum" dedi. Abdülkerim ağabey, "Sakın gitme, yine son dakika gol yiyecekler" dedi.

Ben tamamen umutsuzdum, maç bitiyordu zaten. Gol bir oldu, 30 kişi falanız, tansiyonum düştü bağırmaktan. Soluma baktım; Abdülkerim ağabey ve Uğurcan sandalyeyi almışlar, koşuyorlar. Batu tişörtünü çıkartmış, böyle bir şey yok. Nasıl sevindiğimizi hatırlamıyorum. Benim o anda tansiyonum düşmüş. Herkes yanıma geldi."

Abdülkerim Bardakcı: "Rizespor o gün golü atmasa da zaten biz Gençlerbirliği maçını kazanacaktık. Maç berabere bitince bizim için ayrı bir motivasyon oldu."

Yunus Akgün: "Sonuçta rakibimiz. Puan kaybettikleri zaman motive oluyoruz."

"DERBİLERİ TÜRKLER DERİNDEN HİSSEDİYOR"

Abdülkerim Bardakcı: "Böyle başarılarda Türk oyuncuların biraz daha ağırlığını koyması, hissettirmesi gerekiyor. Derbiler yabancılar için de önemli ama Türkler daha derinden hissediyor. Yeni gelenlere her zaman derbilerin önemini ve şiddetini anlatıyoruz. Yunus, Eren, Barış, Uğurcan..."