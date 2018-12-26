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Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektronik cihazlar için 2019'da bir defaya mahsus bandrol ücreti alınacak. Telefonlara, geçtiğimiz günlerde gelen harç zammının ardından 120 lira da bandrol ücreti eklendi.

AA | 26.12.2018 - 09:46..
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Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç geçtiğimiz ay yüzde 300 zamlanmış, maktu harç tutarı 500 TL olarak yeniden belirlenmişti.

HARÇ ÜCRETİNİN ÜZERİNE BANDROL ÜCRETİ EKLENDİ

Bugün yayınlanan karara göre, yurt dışından getirilen elektronik ürünlerden 2019 yılında bandrol ücreti alınmasına karar verildi. Karara göre yurt dışından getirilecek cep telefonları için bandrol ücreti 120 TL (20 euro) olarak belirlendi.

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Örneğin iPhone XS Max (512 gb) almak isteyen biri,  ABD'den aldığında 7 bin 150 lira verirken Türkiye'de 13 bin 100 lira ödemesi gerekiyor. Bu iki rakam arasında 5 bin 950 lira fark var. Bu nedenle, yurt dışından telefon alıp Türkiye'de kullananların sayısı oldukça fazla.

Bugün yurt dışından iPhone XS Max alan biri, Türkiye'ye getirdiğinde cebinden çıkacak toplam rakam 7 bin 150 TL + 500 TL + 120 TL yani 7 bin 770 lira olacak.

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

BANDROL KARARI

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve sadece 2019 yılı için geçerli olmak üzere bandrol ücreti alınmasına karar verildi.

YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK CEP TELEFONLARI İÇİN 20 EURO

Söz konusu ücretler, yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro olarak belirlendi.

148 EKRAN VE ÜSTÜNDEKİLER İÇİN 80 EURO

Ayrıca, oto televizyonu için 8 euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro olacak.

Öte yandan bandrol ücretleri, radyo ve radyo alıcıları için 1-2 euro, videolar için 18 euro, set üstü medya kutuları (set top box) için 7 euro olarak tespit edilirken, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro ücret tahsil edilecek.

Bunların dışında kalanlar için de 2-18 euro bandrol ücreti tespit edildi. Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.

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