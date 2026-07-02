Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI işlemleri yenilendi

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt işlemleri ile arıza nedeniyle değiştirilen cihazlara uygulanacak IMEI süreçlerinde, kapsamlı değişiklik yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, hem bireysel kullanıcıları hem de yabancı misyon mensuplarını ilgilendiren uygulamalarda dijitalleşme öne çıktı.

IMEI KAYIT SÜREÇLERİ GÜNCELLENDİ

BTK tarafından hazırlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili tebliğde yapılan değişikliklerle IMEI kayıt ve yönetim süreçleri teknik ve idari açıdan yeniden düzenlendi.

Yeni uygulamayla birlikte kayıt işlemlerinin daha hızlı ve elektronik ortamda yürütülmesi amaçlanırken, bazı işlemlerde fiziki başvuru zorunluluğu da kaldırıldı.

YABANCI MİSYON MENSUPLARINA E-DEVLET'TEN BAŞVURU İMKÂNI

Düzenleme kapsamında, Dışişleri Bakanlığı tarafından vergi muafiyeti tanınan yabancı misyon kimlik kartı sahipleri, cihaz kayıt başvurularını artık e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler, ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda doğrulanacak ve ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletilecek.

Kimlik kartı geçerliliği devam ettiği sürece söz konusu cihazların IMEI numaraları, "beyaz liste" kapsamında kullanılmaya devam edecek.

KİMLİK SÜRESİ BİTEN CİHAZLAR KULLANIMA KAPATILACAK

Yeni düzenlemeye göre, yabancı misyon mensuplarına ait kimlik kartlarının geçerlilik süresi sona erdiğinde, ilgili cihazlar için tanınan 120 günlük kullanım süresinin ardından IMEI numarası "siyah listeye" alınacak.

Bu sürenin sonunda cihazlar, Türkiye'deki mobil haberleşme şebekelerinde kullanılamayacak.

ARIZALANAN TELEFONLARDA IMEI DEĞİŞİKLİĞİNE YENİ KURALLAR

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen ve daha sonra arızalanan cep telefonlarının veya ana kartlarının değiştirilmesi halinde uygulanacak IMEI değişim süreci de yeniden düzenlendi.

Buna göre, ilk IMEI kayıt başvurusunu yapan kişi, değişiklik başvurusunu doğrudan e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek.

Başvurularda, cihaz değişimini gerçekleştiren firma tarafından düzenlenmiş resmi bir belgenin sisteme sunulması gerekecek.

BELGEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER BELİRLENDİ

IMEI değişikliği başvurularında kullanılacak belgelerde bazı zorunlu unsurlar yer alacak.

Buna göre belgede;

Firmanın ünvanı ve iletişim bilgileri,

Değişimin arıza nedeniyle yapıldığını gösteren ifade,

Eski ve yeni IMEI numaraları,

Firma anteti veya kaşesi

bulunması zorunlu olacak.

Bu şartları taşımayan belgelerle yapılan başvuruların kabul edilmemesi öngörülüyor.

BAŞVURULAR ARTIK TAMAMEN DİJİTAL ORTAMDA

Yapılan değişiklikle birlikte daha önce bazı işlemler için kullanılan abone kayıt merkezleri üzerinden başvuru yapılmasına ilişkin hüküm de yürürlükten kaldırıldı.

Böylece yurt dışından getirilen cihazların IMEI kayıt ve değişiklik işlemleri, büyük ölçüde e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yeni sistemle başvuru süreçlerinin daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde yürütülmesi hedefleniyor.