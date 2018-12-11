Meteoroloji'den uyarı: Kar bugünden itibaren yurdu sarıyor

Son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL SOĞUYACAK

Kuvvetli rüzgar ve yağışın etkili olacağı Marmara’da hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Kırklareli ve Edirne hariç bölgede, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağışın Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması, rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR

YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren Karadeniz’in iç kesimleri İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya’nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bartın, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile zamanla Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.