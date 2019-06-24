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Yurt genelinde sıcaklık daha da yükselecek

Bazı bölgelerde sıcaklık 7 derece birden yükselecek. Doğu Karadeniz yağışlı ancak 30 derecenin üzerinde.

AA | 24.06.2019 - 15:05..
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Yurt genelinde sıcaklık daha da yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü doğu kesiminin yüksek ve alçak basıncın etkisinde kalacağını belirterek uyarılarda bulundu.

Bu nedenle hafta boyunca Trakya ile yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu) kısa süreli yerel sağanak geçişlerinin olması, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

3-7 DERECE ARASI ARTACAK

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalması ve mevsim normallerine inmesi öngörülüyor.

YÜKSEK NEM BEKLENTİSİ

Bu arada Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklıkla birlikte yüksek nem bekleniyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 günlük haritalı hava raporu:

Yurt genelinde sıcaklık daha da yükselecek

Yurt genelinde sıcaklık daha da yükselecek

Yurt genelinde sıcaklık daha da yükselecek

Yurt genelinde sıcaklık daha da yükselecek

Yurt genelinde sıcaklık daha da yükselecek

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