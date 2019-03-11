taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4578
Euro
6.1372
Altın
1296.95
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.421

Yurtta hava durumu: Pazartesi

Son günlerde artan hava sıcaklıkları yüzleri güldürdü. Bakalım Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, bugünün hava tahminleri nasıl...

İHA | 11.03.2019 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Körfezi, Antalya, Mersin ve Burdur’un doğusu, Isparta’nın güney kesimleri ile sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA DON OLABİLİR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde, çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yurtta hava durumu: Pazartesi

FARK EDİLİR BİR HAVA DEĞİŞİMİ OLMAYACAK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5-9 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu: Pazartesi

SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla, günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 18
İstanbul: Parçalı bulutlu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 21
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

161
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

26
Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

70
Kız arkadaşının eski sevgilisine darp

Kız arkadaşının eski sevgilisine darp

122
Akdeniz'de Türkiye'i by-pass etme planı

Akdeniz'de Türkiye'i by-pass etme planı

30
Gebze-Halkalı demir yolu hattının çalışmaları bitti

Gebze-Halkalı demir yolu hattının çalışmaları bitti

41
Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

226
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir