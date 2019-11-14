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Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması

El ele yakalanan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ve Ozan Güven'in aşk açıklaması geldi.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 07:30..
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Ünlü oyuncu Ozan Güven ile "Arka Sokaklar" dizisinde "Hüsnü Çoban"ın kızı "Zeliş" olarak tanınan Yüsra Geyik'in aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

İkili, önceki gün Kadıköy'deki bir mekandan ayrı ayrı çıktı. Ozan Güven soruları yanıtsız bırakırken Yüsra Geyik, çıkan aşk iddiaları hakkında konuştu.

"BU BENİM HADDİME DEĞİL"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Geyik, "Yönetmenimizin doğum günü bugün. Her şey yolunda gidiyor. Yoğun çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ozan Güven ile ilişkisi hakkındaki sorulara güzel oyuncu, "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e attı.

Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması

Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması

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