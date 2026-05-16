Yusuf İbiş: Türkiye'deki gençler Cumhurbaşkanımızın yanında

Kocaeli'de büyük buluşma..

AK Parti, Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonlarından birini hayata geçirdi.

Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilen "Gençlik Şöleni"ne 81 il, 922 ilçeden ve 207 üniversiteden yaklaşık 100 bin genç katılıyor.

Dev sahne, LED ekranlar, ışık ve ses sistemlerinin kurulduğu stadyumda gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek için saatler öncesinden yerini aldı.

Tıklım tıklım dolan stadyumda Ensonhaber'e konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gençliğin coşkusuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN GENÇLERİ CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA"

"Türkiye'deki gençlerin geleceğini görmek isteyenler, Kocaeli'deki bu stadyuma iyi baksınlar." diyen İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün burada Türkiye'nin 81 ili, 922 ilçesi, 207 üniversitesi var. Türkiye'de genç deyince aklınıza ne geliyorsa hepsi bugün bu statta. Ve Cumhurbaşkanımızın yanında.



İşte gençliğin coşkusu, enerjisi gördüğünüz gibi.. Bizim kimseye anlatacak bir şeyimiz yok, görmek isteyen Kocaeli'yi izlesin.



Türkiye'nin gençlerini görmek isteyen Kocaeli Stadyumu'ndaki coşkuyu izlesin.”

SAATLER KALA TIKLIM TIKLIM DOLDU

Öte yandan programın başlamasına saatler kala stadyuma gelen gençler büyük bir kalabalık oluşturdu.

İçeriden kaydedilen görüntülerde programın henüz başlamamasına rağmen adım atacak yer kalmadığı görüldü.

AK Parti Gençlik Kolları Kocaeli'de: Stadyum erkenden tıklım tıklım doldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK

Güney kale arkası bölümüne kurulan sahne, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması hem de sanatçı performansları için kullanılacak.

Organizasyon kapsamında özel ışık ve görsel şovların da programda yer alması bekleniyor.

Programda Sefo, Uğur Işılak, DJ Burak Yeter, Ay Yola gibi gençlerin en çok dinlediği sanatçılar konserler verecek.