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Yuvadan düşen kargayı elleriyle besliyor

İstanbul'da Metin Ayaz, yuvasından düşen kargayı 3 aydır kuzu etiyle beslerken, her gün de banyo yapmasına özen gösteriyor.

İHA | 18.07.2019 - 09:06..
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Sultangazi'de üç ay önce yuvasından düşen minik kargayı alarak dükkanında bakmaya başlayan hayvansever Metin Ayaz, Abdi ismini verdiği kargayı elleriyle besliyor. Ayaz, her gün 9-10 defa beslediği yavru kargaya konservede kuzu eti yediriyor.

Dükkanının içerisine onun için bir yuva yapan Metin Ayaz’ın komutlarını dinleyen Abdi, her gün banyosunu da yapıyor.

"UÇMAYA BAŞLAYINCA BU DA GİDECEK"

Uçmaya başlayana kadar Abdi’yi dükkanında besleyeceğini söyleyen hayvansever Metin Ayaz, “Bu yavru çatıdan düşmüş yuvasından. Ben de aldım baktım, besledim. Bana alıştı. Bu benim 3’üncü kargam. Daha öncekilere baktık, tabii onlar büyüyünce uçup gitti. Sıra bunda. Uçmaya başladığı zaman bu da gidecek.” dedi.

Yuvadan düşen kargayı elleriyle besliyor

"ÖZELLİKLE KUZU ETİ KONSERVESİ OLACAK"

Abdi’den önce bir baykuş, iki tane serçe, bir de kumru beslediğini ifade eden Metin Ayaz, “Bunları da aynı şekilde büyüttüm. Bu şimdi daha ufak yeterince uçamıyor. Günde 9-10 defa beslemem gerekiyor. Hatta bayramda bile tatili yarım bırakıp, gelip besledim onu. Özellikle kuzu eti konservesi olacak.” diye konuştu.

Yuvadan düşen kargayı elleriyle besliyor

"GEL DEDİĞİMDE GELİYOR, GİT DEDİĞİMDE GİDİYOR"

Artık Abdi’nin kendisine alıştığını ve gitmek istemediğini söyleyen Ayaz, “Yaklaşık 3 aydır bende bu hayvan. Yani 3 aylık yavru. Komutlarımı dinliyor. Gel dediğimde geliyor, git dediğimde gidiyor. Yaramazlığı yok. Çok meraklı ve akıllı bir hayvan. Yuvasına gidiyor orada yatıp kalkıyor. Suyunu içiyor. Serbest. Kapıdan dışarıya çıkıyor. Günlük banyosunu yapıyor.” şeklinde konuştu.

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