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Yüzlerce motosikletli köprüden geçti

19 Mayıs kutlamaları için yüzlerce motosikletli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Bağdat Caddesi'nde ulaştı.

DHA | 19.05.2019 - 14:40..
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19  Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi’nde toplandı.

Yüzlerce motosikletli köprüden geçti

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Türk bayraklarıyla kortej halinde Bağdat Caddesi’nden hareket eden motosiklet korteji tam bir görsel şölen oluşturdu.

Yüzlerce motosikletli köprüden geçti

HAVADAN FOTOĞRAFLANDI

Kortej, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Beşiktaş ve Eminönü güzergahını kullanarak Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yol alıyor. Kortejin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı.

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