Yüzlerce motosikletli köprüden geçti

Taş ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki Selçuk Yazgan, memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi

Okan Bayülgen'in konuğu olan CHP'nin İBB adayı İmamoğlu, kemençe eşliğinde horon oynadıktan sonra programdan ayrıldı.

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Şampiyonluk kutlamalarında taktik veren Guardiola

Manchester City, FA Cup finalinde Watford'u 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kutlamaları sırasında Guardiola'nın Sterling'e taktik vermesi ise geceye damga vurdu.