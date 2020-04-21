Yüzünüzü istediğiniz ünlüye dönüştüren deepfake aracı

Herhangi bir videoda yer alan kişinin, yapay zeka yardımıyla anlık olarak başka bir kişinin görüntüsünü aldığı deepfake teknolojisi, son zamanlarda oldukça sık kullanılsa da çeşitli tartışmalara da neden olmuştu.

Örneğin bazı kötü niyetli kişiler, devlet adamlarının aslında hiç var olmayan sahte videolarını üretmeyi başarmıştı.

Ancak Avatarify isimli açık kaynak kodlu deepfake yazılımı, internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşme sırasında yüzünüzü farklı ünlülerle değiştirerek tamamen eğlence amaçlı olarak kullanılıyor.

İşte programın geliştiricisinin Elon Musk kılığına girerek arkadaşlarını kandırdığı video:

Söz konusu program, yüzünüzü ayrıca Barack Obama, Steve Jobs, hip-hop yıldızı Eminem ve hatta Albert Einstein gibi diğer tanınmış ünlülere de dönüştürebiliyor.

Denemek isteyenler için Avatarify'nin kodları GitHub'da paylaşıldı ve program Windows, macOS ve Linux üzerinde çalıştırılabiliyor. Ancak yine de programı kullanabilmek için bazı programlama bilgilerine ve iyi bir donanıma sahip olmanız gerekiyor.



