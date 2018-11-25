Yüzyıllardır oyun kaşığı yapan köy

Büyükorhan ilçesine bağlı Karalar köyü sakinleri yüzyıllardır atalarından öğrendikleri oyma kaşık sanatını devam ettiriyor. Pînar ve davulga ağaçlarını oyarak büyük bir ustalıkla tahta yemek ve oyun kaşıkları yapan köylülerin ünü Bursa il sınırlarını aştı.

OYUN KAŞIĞI SANATI

Bursa ve Balıkesir’de bulunan Yörükler, düğünlerde oynamak için Karalar köyü kaşıklarını tercih ediyor. 1985 yılına kadar bütün köy kaşık üretimi yapıyordu. Çelik kaşığın yaygınlaşmasıyla birlikte talep azalınca köylüler oyun kaşığına ağırlık verdi.





YAŞLILAR YAPIYOR

Köyün göç vermesiyle birlikte bu işi yapan sadece yaşlılar kaldı. Bir usta tahta yemek ve oyun kaşıklarından tamamen el işçiliğiyle günde 10 tane üretiyor. Köylüler kaşıkları 5 liradan satıyor.

"MESLEĞİ ATALARIMIZDAN ÖĞRENDİK"

Köyde tahta kaşık yapan 70 yaşındaki Mehmet Ay, "Daha önce köyümüzde herkes kaşık yapımıyla uğraşıyordu. Benim gençliğimde metal kaşıklar yoktu. Yemekler tahta kaşıklarla yeniliyordu. Bizim köyde yapılan kaşıklar Bursa ve Balıkesir’de vatandaşların sofralarında yer bulurdu. 1985 yılına kadar tahta yemek kaşığı üretimi çok hızlıydı. Gençler şehre göç etti. Bu işi bilen bizim gibi yaşlılar kaldı. Biz bu mesleği atalarımızdan öğrendik. Yüzyıllardır bu köyde kaşık yapılıyor. Bursa ve civar vilayetlerde düğünlerde oyuncuların kullandığı kaşıklar bizim köyde üretilir. Kaşıkların tanesini 5 liradan satıyoruz" dedi.



