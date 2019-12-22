Zafer Algöz'den Dünya düzdür tartışması

Can Yılmaz ve Zafer Algöz, Burada Olan Burada Kalır adlı YouTube kanallarının son bölümünde, dünya düz mü yuvarlak mı konusunu tartıştı.

Oyuncu Zafer Algöz dünyanın düz olduğunu iddia ederken, Can Yılmaz dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak anlatmaya çalıştı.

"SANA YUVARLAK GELİYOR"

"Dünya yuvarlaktır diyen insanların kanıtları beni tatmin etmiyor" diyen Algöz, "Diğer gezegenler neden yuvarlak" diye soran Can Yılmaz'a da "Sana yuvarlak geliyor" diye cevap verdi.

Zafer Algöz: Dünyanın düz olduğuna inanıyorum -VİDEO



SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Kısa sürede video büyük bir kitleye yayıldı. Düz dünyacılar Zafer Algöz'e destek verirken, çoğu kişi de Algöz'ün sözlerini 'geyik' olarak yorumladı.

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