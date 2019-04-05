taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.61935
Euro
6.31395
Altın
1289.305
Borsa
98336.85
Gram Altın
232.877

Zaharova'dan Stoltenberg'in açıklamalarına tepki geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Adolf Hitler, Josef Stalin ve IŞİD'i aynı olarak değerlendirince Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'yı kızdırdı.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 07:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Zaharova'dan Stoltenberg'in açıklamalarına tepki geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Adolf Hitler, Josef Stalin ve IŞİD'i aynı kefeye koyan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in aptalca bir açıklama yaptığını belirtti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Stoltenberg'in "Özgürlüğün düşmanları var. Onları caydırmamız gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak savaşmamız gerekecek. Hitler'i barışçıl protestocularla durdurmak mümkün değildi. Stalin'i sözlerle caydırmak mümkün değildi. IŞİD'i diyalog ile yenmek mümkün olmazdı" açıklamasına tepki gösterdi.

Zaharova'dan Stoltenberg'in açıklamalarına tepki geldi

Stoltenberg'in bu açıklamayla saçma bir tarihi mantık zinciri oluşturmaya çalıştığını kaydeden Zaharova, bu açıklamanın sadece yersiz olmakla kalmayıp aynı zamanda da aptalca olduğunu vurguladı.

Zaharova'dan Stoltenberg'in açıklamalarına tepki geldi

'NATO'YA ERDEM DİLİYORUM'

NATO'nun 70. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 'tebriklerini' sunan Zaharova, "NATO'ya iç huzura kavuşma, daha az sinirlenme, obsesif düşüncelere ve fobilere daha az kapılma temenni ediyorum. Elbette erdem de diliyorum" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

118
Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

22
Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

28
Uzunlu Belediye Başkanı makam kapısını söktü

Uzunlu Belediye Başkanı makam kapısını söktü

28
Sadi Güven: İtirazlar hakkında açıklama yapacağım

Sadi Güven: İtirazlar hakkında açıklama yapacağım

16
Camilere saldıran terörist hakim karşısında

Camilere saldıran terörist hakim karşısında

16
Yalova'da CHP kazandı

Yalova'da CHP kazandı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir