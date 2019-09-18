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Zamların ardından benzin ve motorinde yeni fiyatlar

Benzine 35 kuruş, motorine 12 kuruş zammın ardından İstanbul'da benzin 7,23 lira motorin ise 6,50 lira oldu.

AA & Ensonhaber | 18.09.2019 - 09:51..
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Zamların ardından benzin ve motorinde yeni fiyatlar

Geride bıraktığımız gecede akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Benzin fiyatı 35 kuruş artarken, motorinin fiyatı ise 12 kuruş arttı. Motorine önceki gece gelen 7 kuruşluk zamla, toplamda 25 kuruşluk bir artış yaşanmış oldu.

7 LİRANIN ÜSTÜNDE

Bu zamların ardından benzinde 7 lira bandı geçildi.

Ankara'da ortalama 6,84 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,19 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,88 liradan 7,23 liraya, İzmir'de 6,85 liradan 7,20 liraya yükseldi.

Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,56 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,50 liraya, İzmir'de 6,47 liradan 6,59 liraya yükseldi.

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