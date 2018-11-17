Zayn Malik artık müslüman olmadığını açıkladı

One Direction grubunun eski üyesi olan ve ikinci albümüne hazırlanan Zayn Malik, British Vogue'a verdiği röportajda hiçbir dini doktrine inanmadığını açıkladı. Manken Gigi Hadid'in de sevgilisi olan Malik "İnsanların dini inançların yalnızca kendilerini ve inandıkları kişi ya da şeyleri ilgilendirdiğini düşünüyorum." dedi.

İBADETLERİ YERİNE GETİRMİYOR

Dini ritüelleri ve ibadetleri artık yerine getirmediğini açıklayan Malik, kendini Müslüman olarak tanımlamadığı gibi herhangi bir dine de inanmadığını belirtti.

Malik "Belirli bir yemeği belirli bir şekilde kutsayarak yemek veya günde beş defa aynı dilde dua etmek gerektiğine inanmıyorum. Yalnızca, iyi bir insansanız her şeyin sizin için iyi gideceğine inanıyorum" dedi.

TEPKİYLE KARŞILANDI

Malik'in söz konusu açıklamaları, hayranları tarafından çeşitli tepkilerle karşılandı. Özellikle Müslüman bir hayran kitlesi tarafından yoğun olarak sevilen Malik'in bu açıklamaları hayranlarını kızdırdı.