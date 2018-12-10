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Zazadin Hanı ihtişamıyla konuklarını bekliyor

Anadolu'daki en büyük örneklerinden olan ve günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Zazadin Hanı, mimari güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 13:16..
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Anadolu'da doğudan batıya ve güneyden kuzeye birçok güzergahta Selçuklular tarafından yaptırılan yüzlerce kervansaray, Türklerin ticarete verdiği önemi, ince mimari anlayışını, konukseverliğini ve sosyal devlet anlayışını yansıtan en önemli tarihi eserler olarak ayakta durmaya devam ediyor.

EN GÜZEL KERVANSARAY ÖRNEKLERİNDEN

Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya karayolundan 5 kilometre içeride Tömek köyü yakınında yer alan han, Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olarak biliniyor.

Zazadin Hanı'nın inşasının, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat döneminde 1235'de başladığı, oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1237'de bitirildiği tarihi kayıtlarda yer alıyor.

Zazadin Hanı ihtişamıyla konuklarını bekliyor

TARİHE MEYDAN OKUYOR

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baş, kervansarayların Anadolu Selçuk Devleti döneminde en önemli yapılar arasında yer aldığını söyledi.

İLK KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI

Kervansaraylar denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk şehirlerden birinin Anadolu Selçuklu başkenti Konya olduğuna dikkati çeken Baş, "Zazadin Hanı, Konya'daki önemli kervansarayların arasında yer almaktadır. 1996 yılında handa başlatılan ilk kazı çalışmalarında, Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü olarak biz de yer aldık" diye konuştu.

Zazadin Hanı ihtişamıyla konuklarını bekliyor

 

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