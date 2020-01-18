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Zehra Çilingiroğlu eski imajına döndü

Sosyal medyada hayranlarını ikiye bölen Çilingiroğlu, çareyi koyu saç rengine dönmekte buldu.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 17:02..
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

ÖZÜNE DÖNDÜ

Tek başına alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, AVM'de bir süre mağazaları dolaştıktan sonra yakın bir arkadaşı ile buluştu. Yeni saç rengiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Çilingiroğlu'nun, eski haline geri döndüğü görüldü.

Zehra Çilingiroğlu eski imajına döndü

BAKIR RENGİ KİMSE YAKIŞTIRMADI

Geçtiğimiz günlerde siyah saçlarını değiştirerek, bakır renge boyatan 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun imajı sosyal medyayı sallamıştı. Birçok eleştiri alan Çilingiroğlu, tepkilere uygulamalı olarak cevap vermiş oldu.

Zehra Çilingiroğlu eski imajına döndü

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