Zelensky'den Putin'e açık mektup: Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben kaleme aldığı açık mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Putin'in tercihi olduğunu savundu.

Putin'e hitaben, "Rusya'daki 26 yıllık iktidarınızın neredeyse yarısını Ukrayna'ya karşı savaşta geçirdiniz" ifadesini kullanan Zelensky, Rusya'nın Donbas bölgesini ele geçirmek için çatışmaları sürdürdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

“(Donetsk bölgesini) Bu yıl da ele geçiremeyeceksiniz. Ama biz Ukraynalılar sürekli bir savaş istemiyoruz. Savaşsız hayatın çok daha iyi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Eminim ki Rusların büyük çoğunluğu buna olumlu yanıt vermeye hazırdır ve bunu siz de biliyorsunuz.”

"GÖRÜŞME ÖNERİYORUM"

Rusya'nın bazı ülkelerden yardım alarak savaşı sürdürmeye çalıştığını savunan Zelensky, "Ukrayna, savaşı sizinle aramızda bir formatta sona erdirmeyi teklif ediyor. Ben de görüşme öneriyorum" ifadesine yer verdi.

Savaşın bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelensky, "Bunu dürüstçe, onurlu bir şekilde yapmalıyız ve yeni bir savaşın çıkmayacağını garanti etmeliyiz. ABD'nin tüm dikkatini İran meselesine ayırdığını görüyoruz ve dikkatlerinin Avrupa'daki savaşa yönelmesini beklemek yanlış" değerlendirmesinde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

İki liderin bir araya gelmesi için Türkiye gibi benzer görüşmelere daha önce ev sahipliği yapmış ülkelerin uygun olacağını belirten Zelensky, "Savaş ve barış konularını çözmek için geleneksel olarak liderleri ağırlayan ülkeler var. Türkiye, İsviçre, Arap dünyası ülkeleri... Bunlardan birçok ülke toplantıya ev sahipliği yapabilir ve yapmak istiyor. Kilit meselelere karar verenler liderlerdir, bu her zaman böyle olmuştur ve her zaman böyle olacak. Toplantı için net bir tarih belirlemeyi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA TAMAMEN ATEŞKES İLAN ETMEYE HAZIR"

Zelensky, liderlerin doğrudan savaşın bitirilmesi için gereken konuları görüşmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu savaşınızla Ukrayna ve Rusya'yı sonsuza dek ayırdınız. Cephe hattı artık diplomasinin başlaması gereken çizgidir. Ukrayna, müzakereler devam ettiği sürece tamamen ateşkes ilan etmeye hazırdır" ifadelerine yer verdi.

Mektubunda, "Ukraynalıların ve Rusların gelecek nesillerinin geleceğinin nasıl olacağının belirlenmesi gerekiyor" diyen Zelensky, savaşı bitirmek için tüm esirlerin karşılıklı olarak takas edilmesine de hazır olduklarını bildirdi.

Zelensky, Rusya'nın savaşı bitirmek istememesi durumunda Ukrayna olarak kendilerini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.