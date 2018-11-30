Zeugma Mozaik Müzesi'nde caz konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Hollanda Kraliyeti ve Müzede Caz Derneği tarafından düzenlenen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

DÜNYANIN NADİDE ESERİ

Türkiye ve Hollanda arasındaki kültürel bağların güçlenmesinin amaçlandığı konsere ilişkin konuşan Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Tezel, müzede bulunan eserlerin dünyanın nadide eserlerinden olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

ABD'nin Bowling Green Devlet Üniversitesi'nden alınarak Türkiye'ye getirilen, Çingene Kızı mozaiğinin parçalarının, Gaziantep'e dün ulaştığını anımsatan Tezel, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"TARİHİ VE ANLAMLI BİR GÜN"

Bora Tezel, "Oldukça tarihi ve anlamlı bir günde bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kayıp parçalar buraya getirildikten sonra bu konserimizin ayrı bir gurur oldu" diye konuştu.