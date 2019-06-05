Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar bayram tatilini Gaziantep Zeugma Müzesi’ni gezerek geçirdi. Geçtiğimiz aylarda Amerika’dan Türkiye’ye getirilen Çingene Kızı'nın kayıp parçaları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Mezopotamya’da yaşamış eski uygarlıklara ait eserleri inceleyen vatandaşlar, müzenin çok etkileyici olduğunu söyledi.

"MÜZE KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİ ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Tarihi eserleri görmenin çok heyecanlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Korunabilmiş eserleri incelemek çok heyecan verici. Uzun zamandan bu yana görmeyi arzu ediyorduk. Çok etkilendik, çok hoş. Böyle bir müze olması bizi de sevindiriyor. Bayramın ikinci gününde kalabalığın olması, insanların merak ederek gelmeleri, müze kültürünün de gelişmesi açısından çok sevindirici” ifadelerini kullandı.

Zeugma Müzesi'ne yoğun ilgi VİDEO









"MUHTEŞEM BİR ŞEHİR"

Arkadaşları ile Kars’tan Zeugma Müzesi’ni görmeye geldiklerini belirten Sonnur Taşdemirci, “Bayram tatilinde Zeugma Müzesi’ni görmek için arkadaşlarla birlikte Kars’tan Gaziantep’e geldik. İlk defa Gaziantep Zeugma Müzesi’ne geliyorum. Çok beğendim. Gaziantep hem şehir olarak hem de Zeugma Müzesi ile çok güzel. Muhteşem bir şehir diyebilirim” dedi.





"BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN İNSANLARIN BİLGİ BİRİKİMİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Uzun bilet sırasına rağmen sırada bekleyen vatandaşlar, “İlk defa geliyoruz. Bu şehirde bir kültür olduğunu göstermek istiyoruz. Aynı zamanda ilginç gelen şeyler var. Burada yaşamalarına rağmen yani Fırat Nehri kenarında yaşamalarına rağmen yunus balığı çizmişler veya deniz hayvanlarını resmetmişler. Bunlarda bu topraklarda yaşayan insanların bilgi birikimi olduğunu gösteriyor. Bunları görmek, öğrenmek için geldik” diye konuştu.



