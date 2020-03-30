Zeynep Alkan, koronavirüs dinlemedi

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep Alkan, eğitim için gittiği Amsterdam'da kaldı.

Koronaviriüs sebebiyle karantinada temiz hava almak için ormana giden Alkan, bu anları takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, sevgilisiyle çimlere uzanarak temiz havanın tadını çıkardı.

Eğlenceli halleriyle tanınan Alkan, bir ara ağaca sarılarak "Karantinada ormana gidin." dedi.

"BENİM KIZIM AKILLIDIR"

Geçen hafta kızının uçuş yasağına takıldığı için dönemediğini söyleyen Hamdi Alkan, durumu şöyle anlatmıştı:

"Uçuşlar durdurulduğu için kızım buraya gelemedi. Evinden dışarı çıkamıyor ama ben moralimi bozmuyorum. Çünkü benim kızım akıllıdır, sadece yumurta yiyerek bile hayatta kalır."