Zeynep Alkan, Avrupa'da kaldı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Hollanda’nın Amsterdam kentinde okuyan kızı Zeynep Alkan’ın, koronavirüs salgını yüzünden Avrupa’da kaldığını söyledi.

UÇUŞLAR YASAKLANDI

Alkan, kızının salgının giderek yayılması üzerine Türkiye’ye dönmek istediğini, ancak uçuş yasağına takıldığını söyledi.

"BENİM KIZIM AKILLIDIR"

Alkan, “Uçuşlar durdurulduğu için kızım buraya gelemedi. Evinden dışarı çıkamıyor ama ben moralimi bozmuyorum. Çünkü benim kızım akıllıdır, sadece yumurta yiyerek bile hayatta kalır.” dedi.