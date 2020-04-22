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Zeynep Demirel imaj değiştirdi

Kaleci Volkan Demirel'in Belçika güzeli eşi Zeynep Sever Demirel, saçlarının rengini değiştirdi.

Haber Merkezi |
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Zeynep Demirel imaj değiştirdi

10 yıl önce kaleci Volkan Demirel ile evlenen iki çocuk annesi Zeynep Demirel, şu sıralar korıonavirüs nedeniyle evden dışarı çıkamıyor.

BAKIR OLDU

Vaktini YouTube kanalına video çekerek ve spor yaparak geçiren Demirel, imaj değişikliğine gitti. Yıllardır görmeye alışık olduğumuz siyah saçlarını bakır rengine boyayan Demirel, yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

PERUK DEĞİL

Zeynep Demirel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Demirel, saçlarının peruk olduğunu düşünenlere de yanıt verdi. "İlk şoku atlattıysanız eğer söyleyeyim: peruk değil. Yaptım oldu ve ben çok beğendim. Bu da şu demek 'dünya alem birleşse kimseyi dinlemem'. Alışın zamanla siz de seveceksiniz..."

Zeynep Demirel imaj değiştirdi

Zeynep Demirel imaj değiştirdi

Zeynep Demirel imaj değiştirdi


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