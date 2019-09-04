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Zeynep Demirel: Üç aylık bebeğimize küfrettiler

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel yeşil sahalara veda etti.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 07:46..
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Zeynep Demirel: Üç aylık bebeğimize küfrettiler

Volkan Demirel önceki akşam futbolu bıraktı. Artık 17 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'nin teknik heyet kadrosunda yer alacak. Volkan'ın 2010'da evlendiği, iki kızının annesi Zeynep Demirel, eşine Instagram'dan destek verdi. Demirel'in yazısı binlerce beğeni aldı.

"FENERBAHÇE'DEN KOPAMAM"

Duygularını şöyle paylaştı: ''Yıl 2009. Birlikteliğimizin birinci yılı. O zaman ben Belçika'da yaşıyorum. Hayallerim var. Avrupa'nın ünlü takımları da Volkan'ın peşinde. 'Hadi gel gidelim' diyorum. Çünkü ona burada hakaretler ediyorlar. 'Fenerbahçe'den kopamam' diyor ve ikna ediyor beni bu üç kişilik aşka. Bir insanın üç aylık bebeğine küfür edilmesinden daha ağır ne olabilir ki?

"AİLE HAYATIMIZI ETKİLEDİ"

Zamanla kulaklarımı tıkadım. 3 Temmuz sürecinde de Volkan yıkıldı. Bu, aile hayatımıza yansıdı. Ama baktım ki, içimde daha büyük bir aşk olmuş; hem eşime, hem de Fenerbahçe'ye.''

Zeynep Demirel: Üç aylık bebeğimize küfrettiler

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