Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyor

1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış Zeynep Tokuş, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı.

YOGA EĞİTMENİ OLDU

Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı. Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliğine başladı.

Yaptığı akrobatik yoga hareketleri ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram'da yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

42 yaşında ve 3 çocuk annesi Tokuş'un zorlu hareketi beğeni toplarken, kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.

"YAZ OYUNLARI BAŞLASIN"

Zeynep Tokuş fotoğrafının altına şu notu düştü: "Korku nedir? Korku bilinmeyendir, bilmediğindir.. Eğer korktuğun şeyle tanışır, onu pratik eder öğrenirsen bu senin için bir özgürlük alananı daha yaratacak... Hatta belki korktuğun sevdiğin olacak...Korkularla tanışılsın, arkadaş olunsun veee yaz oyunları başlasın!"







