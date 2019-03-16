Zimbabve’ye kasırga vurdu: 24 ölü

Zimbabve hükümeti, Idai Kasırgası'nın ülkenin güneyinde etkili olduğunu ve kasırga sonucu en az 24 kişinin öldüğünü açıkladı. İletişim Bakanlığı’nın Twitter adresinde yapılan açıklamada ve ölenlerin çoğunun Chimanimani bölgesine kayıtlı olduğu bildirildi.

"DUALARIM KASIRGADAN ETKİLENENLERLE"

Açıklamada ayrıca askerlerin bölgede arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü, öte yandan kasırga sebebi ile meydana gelen heyelanlar sonucu yolların kullanılamaz durumda olmasının çalışmaları aksattığı ifade edildi.

Yaşanan felaket ile ilgili açıklama yapan Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ise, “Aklım ve dualarım kasırgadan etkilenenlerle birlikte. Kurtarma operasyonları devam ediyor” dedi.



