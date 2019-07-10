Zırhlı Birlikler davasında karar açıklandı

Sultangazi'de uğradığı gasptan kaçmak isteyen bir kişi, yarı çıplak halde beşinci kattaki dairenin balkonundan yardım istedi.

İstanbul Havalimanı'nda 3. bağımsız pistin inşası sürüyor. Yeni pist ile birlikte uçak kalkış-iniş sayısından 120'ye çıkacak.

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Şehit Üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de bir askeri araca PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucunda şehit olan Emre Kargın, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.