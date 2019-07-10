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Zırhlı Birlikler davasında karar açıklandı

15 Temmuz'da tankların halkın üzerine sürülmesi talimatını veren Fetullahçı teröristler, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 10.07.2019 - 11:48..
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Zırhlı Birlikler davasında karar açıklandı

FETÖ'nün kanlı darbe girişimi sırasında; tankları kullanan darbecilere, "Direnenleri ezin" talimatları verildi. Darbeci alçaklar, tanklarla önüne geleni ezip geçti.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan isimler için hesap günü geldi.

33 SANIĞA CEZA YAĞDI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ilişkin 53 sanıklı Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı davasında, karar açıklandı.

8 sanık, “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

25 sanık, “sanık anayasayı ihlal” suçundan müebbet hapis cezası aldı.

"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK" SUÇU

Zırhlı Birlikler'deki darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zırhlı Birlikler davasında karar açıklandı

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