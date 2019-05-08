Ziynet Sali'den Sıla açıklaması

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Programın takipçileri, Sali'ye, Sıla hakkında sorular yöneltti.

"BU KONUYLA AVUKATIM İLGİLENİYOR"

Şarkıcı gelen sorulara şu yanıtı verdi: “Bir haber yapılırken onu biraz araştırırsın, biraz bakarsın, azıcık da olsa becerin varsa ona göre yorumlar yaparsın. O kadar beceriksizler ki doğru haberi bile bulmaktan yoksunlar. Kolumun iki yıl önce kırılmasını dönüp oraya bağlamaları gerçekten komikti.

"TERBİYEM KONUŞMAMA İZİN VERMİYOR"

Konuşamıyorum bile, terbiyem, edebim, uslubum ve ahlakım da konuşmama izin vermiyor. Kahkahalarla gülüyorsun ama sonu da gelmiyor. Avukatım, konu ile ilgileniyor. Zaten programlarda da artık ismim geçmiyor, o şahıs olarak geçiyor.”