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Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Zonguldak'ta iki yıl önce açılan ve 'Yaşayan Müze' olarak adlandırılan Türkiye'nin ilk taş kömürü müzesi, maden tarihine ışık tutma misyonuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

AA | 03.01.2019 - 14:11..
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Zonguldak'ta taş kömürünün yer altındaki üretimine dair şartların yansıtıldığı, Türkiye'nin ilk taş kömürü müzesi olma özelliği taşıyan 'Maden Müzesi', her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla, maden tarihine ışık tutma misyonunu sürdürüyor.

MADEN TARİHİNE YOLCULUK

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Baştarla Mahallesi'ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'ne ait eğitim ocağının yanında 2011'de inşa edilen ve 9 Aralık 2016'da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın katıldığı töreniyle ziyarete açılan Maden Müzesi, ziyaretçilerini maden tarihinde yolculuğa çıkarıyor.

Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

KÖMÜRE DAİR...

Yer altındaki kömür üretimine dair şartlarının yansıtıldığı, alın teri ve emeğin değerinin gözler önüne serildiği müzede; Zonguldak kömür havzasında 1840'tan bu yana kömür üretiminde kullanılan kazma, baret, fener, maske, çizme ve haberleşme cihazları gibi araç gereçler ile kömürün oluşumuyla ilgili görsel ve yazılı materyaller yer alıyor.

Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

MADENCİLİĞİN ÜRETİMİ

Yer altı madenleri ve yer üstü tesisleriyle madenciliğin üretimini anlatan ödüllü maketin de bulunduğu müzede; maden işçisinin polyesterden yapılan heykelleri, dijital simülasyonlar, harita, resim ve film gibi materyaller, iş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan malzemeler, kurumun tarihsel dokümanları ile yayınladığı istatistiki bilgiler, madencilik tarihiyle ilgili ziyaretçilere bilgi sunuluyor.

Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Geçen yıl yaklaşık 13 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan müze, kentin ve bölgenin turizm lokomotifi olma yolunda ilerliyor.

Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

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